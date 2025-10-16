Başsavcı ile Savaş Bakanı Arasında Yargı Krizi: Gizlilik Belgesi İmzalanmadı, Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde önemli bir kriz patlak verdi. Başsavcı, Likud milletvekili Tally Gotliv’in yargılanma sürecinde gerekli gizlilik belgesinin Savaş Bakanı tarafından imzalanmamasının, yasal sürecin engellenmesi ve yetkilerin kötüye kullanımı anlamına geldiğini açıkladı. Bu durum, Başsavcı ile Savaş Bakanı arasındaki gerginliği tırmandırırken, adalet sisteminde ciddi bir gerilime işaret ediyor.

Başsavcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gizlilik belgesinin imzalanmaması nedeniyle yargı sürecinde yaşanacak aksaklıkların adaletin işleyişine zarar verebileceğini vurguladı. Savaş Bakanı ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak siyasi çevrelerde, bu anlaşmazlığın hükümet içindeki daha geniş bir çatışmanın yansıması olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından kritik önemde olan bu sürecin, siyasi müdahaleler nedeniyle sekteye uğramasının uzun vadede devlet kurumlarına olan güveni sarsabileceği uyarısında bulunuyor. Bu gelişme, İsrail’in siyasi ve yargı sistemi arasında artan gerilimin yeni bir aşamasına işaret ediyor.