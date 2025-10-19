Ben Gvir’den Yeni Savaş Çağrısı: “Hamas Yok Edilmeli”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Refah’ta İsrail ordusu ile direniş grupları arasında yaşanan yoğun çatışmalar, Tel Aviv yönetiminde yeni bir kriz tartışmasını tetikledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, çatışmalar sonrasında yaptığı açıklamada, “Hamas tamamen yok edilmeden İsrail güvende olamaz” ifadelerini kullanarak Başbakan Netanyahu’ya askeri operasyonları yeniden başlatma çağrısında bulundu.

Ben Gvir’in bu açıklamaları, İsrail hükümeti içindeki savaş kabinesi ve güvenlik kurumları arasında süren derin görüş ayrılıklarını da bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bazı hükümet üyeleri, sivillerin büyük kayıplar verdiği saldırıların uluslararası tepki topladığını belirterek, askeri gerginliğin daha fazla sürdürülmesinin İsrail için stratejik bir hata olacağını savunuyor.

Öte yandan direniş kaynakları, İsrail ordusunun Refah çevresindeki ilerleyişinin bekledikleri gibi sonuçlanmadığını, savaşın sahada giderek İsrail aleyhine döndüğünü ifade etti. Bölge kaynakları, direnişin Refah’taki mevzilerini koruduğunu ve İsrail güçlerine yönelik karşı saldırılarını yoğunlaştırdığını aktardı.

Gözlemciler, Ben Gvir’in açıklamasının sadece askeri bir talep değil, aynı zamanda iç siyasette tabanını konsolide etme çabası olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Filistin direniş çevreleri, bu tür açıklamaların halkı yıldırmayacağını, aksine direnişin kararlılığını pekiştirdiğini vurguluyor.