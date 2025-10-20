Siyonist Gazeteciden Şok İtiraf: “İsrail, İran’ın Füze Gücünü Asla Doğru Okuyamadı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist gazeteci ve tanınmış analist Ilan Kfar, Siyonist rejim TV kanallarından International’a verdiği röportajda şu ifadelerde bulundu: “İran, özünde intikamcı bir ruha sahiptir ve bu ruh hali, Tahran tarafından ‘intikam tasarımı’ yapılmasına zemin hazırlamıştır.”

Bu Siyonist gazeteci “İranlı yetkililer, nükleer üretimi yeniden başlatmak için belirli yollar ve mekanizmalar tasarlamaktadır” iddiasında bulundu.

Ilan Kfar sözlerine şöyle devam etti: “Bana göre İsrail, İran’ın balistik füze ve insansız hava araçları alanındaki yeteneklerini hiçbir zaman doğru biçimde değerlendiremedi ve füzeler hedefe isabet ettiğinde yol açtığı hasar son derece yıkıcıydı.

Bugün artık açıkça görülüyor ki İran, Çin’in yardımıyla balistik füze gücünü yeniden canlandırmaya çalışacaktır.”

Bu Siyonist gazeteci ayrıca İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında asılsız iddialarda bulunarak şöyle dedi: “Nükleer mesele konusunda siz benden daha iyi bilirsiniz ki, onların nükleer silah geliştirme faaliyetlerine ne kadar hızlı dönebileceklerini tahmin etmek zor değildir.”

Mossad ve Şabak, Tüm Bilgilerine Rağmen Sinvar ve Dayf’in Planından Habersizdi

Kfar, açıklamalarının devamında Siyonist rejimin Hamas’ı yok etme konusundaki başarısızlığını itiraf ederek şöyle dedi: “Başbakan, ‘Hamas’ı son kişisine kadar ortadan kaldıracağız’ dediğinde, bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı da söylenmişti. İsrail ordusu, operasyonu yaklaşık yirmi bin Hamas mensubuna karşı başlattığını açıklamıştı, ancak iki yıllık çatışmanın ardından, neredeyse aynı sayıda kişi hâlâ sahada kalmış durumda.

Onlar sadece silahlı gruplar değil, genç Filistinliler arasında kök salmış bir ideolojidir. Bu gençler, küçük miktarlarda para ya da basit imkânlar karşılığında, ellerinde kalaşnikof veya RPG gibi silahlarla, tünellerden ya da yıkılmış binaların arasından tekrar savaş alanına dönüyorlar.

Eğer İsrail siyasi olarak varlığını sürdürmek ve uluslararası konumunu yeniden kazanmak istiyorsa, tek mümkün yol bir anlaşmaya varmaktır. Aksi takdirde, İsrail’i rahatsız edici sonuçlar beklemektedir.”

Bu Siyonist gazeteci, 7 Ekim’de bu rejimin neden gafil avlandığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “İsrail’de her zaman şu düşünce hâkimdi: Hamas yeni bir saldırı başlatsa bile durum kontrol altına alınır, hava kuvvetleri hemen devreye girer, tepki verir ve kısa sürede her şey normale döner.

Ancak Yahya Sinvar’ın aklında bambaşka bir plan vardı. Şabak’ta onu hapiste sorgulayan bir sorgu görevlisinin anlattığına göre, bu plan yıllardır onun zihninde varmış ve serbest kalana kadar da geliştirilmiş.

Şabak sorgu memurları, onun aşırı özgüveninden hep söz etmişlerdir. Onlar Sinvar’ın şu sözlerini naklediyorlar: ‘Öyle bir gün gelecek ki, rollerimiz değişecek.’”

Kfar açıklamalarının sonunda şu ifadelerde bulundu: “Muhammed Dayf, Sinvar ve kardeşi gizli bir plan üzerinde çalıştılar, bu öyle bir plan ki, Hamas içinde neler olup bittiği konusunda bunca bilgiye sahip olan Mossad ve Şabak bile bundan tamamen habersizdi.”