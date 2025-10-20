Batı Anlaşmayı Çiğnedi: İran, “2231 Tamamıyla Sona Erdi” Diyerek Yaptırımları Tanımadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler’in 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmayı hukuki zeminle koruyan 2231 sayılı kararın süresinin dolması, Batı ile İran arasında yeni bir diplomatik kriz doğurdu. Anlaşmanın süresi resmen sona ererken, İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’a yönelik silah ve füze ambargosunu tek taraflı olarak sürdürme niyetini açıkladı.

Tahran yönetimi ise bu kararı sert bir dille reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, “2231 sayılı karar artık tarihe karışmıştır. Avrupa ülkelerinin yaptırımları sürdürme yönündeki adımı, uluslararası hukuka açık bir aykırılıktır” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin de benzer şekilde, Batı’nın adımının “keyfi ve yasadışı” olduğunu vurguladı. Moskova, yaptırımların yeniden uygulanmasının anlaşmayı ortadan kaldıracağını, Pekin ise “İran’a yönelik tüm kısıtlamaların tamamen kalktığını” teyit etti.

Uzmanlara göre bu gelişme, bir yandan İran’ın stratejik bağımsızlığını güçlendirirken diğer yandan Batı’nın baskı politikalarının iflasını gözler önüne serdi. İran medyasında, bu dönüm noktası “dayatmalara karşı ulusal egemenliğin teyidi” olarak yorumlanıyor.

Direniş eksenindeki gözlemciler, Batı’nın bu adımının sadece İran’ı değil, tüm bağımsız ekseni hedef alan bir stratejik baskı süreci olduğunu vurgularken, Tahran’ın restinin “Batı’ya karşı yeni bir direniş dönemi”nin başlangıcı olduğunu ifade ediyor.