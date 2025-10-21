  1. Ana Sayfa
Kum’da Mossad Casusuna İdam: İran, Siyonist Ağa Ağır Darbe İndirdi

21 Ekim 2025 - 17:27
News ID: 1741260
İran’ın Kum Şehri Başsavcısı ve Adalet Konseyi Başkanı, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı belirlenen bir şahsın idam cezasının infaz edildiğini açıkladı. Yetkililer, söz konusu casusun ülke güvenliğini hedef alan operasyonlarda rol aldığını ve direniş eksenine karşı yürütülen istihbarat faaliyetlerine katkı sağladığını belirtti. Bu infaz, Tahran’ın ulusal güvenlik konusunda tavizsiz duruşunun ve Siyonist istihbarat ağlarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-  İran'ın Kum Şehri Başsavcısı ve Adalet Konseyi Başkanı Seyyid Kazım Musavi, Mossad ajanının infaz edildiğini duyurdu. Musavi, “Bu casusun hükümü, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandıktan ve af dilekçesi reddedildikten sonra Kum Cezaevi’nde infaz edildi” dedi.

Musavi, söz konusu kişinin 2023 yılının eylül ayında İsrail rejiminin istihbarat servisleriyle bağlantı kurmaya başladığını ve 2024 yıl Ocak ayında gözaltına alındığını açıkladı. “İstihbarat birimlerince yürütülen soruşturmalar ve dosyaya ilişkin tam belgelerin toplanmasının ardından sanık, İsrail rejiminin internet sitelerine bilgi aktardığını itiraf etti. Yasal usuller çerçevesinde bu kişi, Mossad ajanı ile istihbari iş birliği yapmak, gizli bilgileri Mossad’a iletmek, 6. maddeye (İsrail rejiminin barış ve güvenliğe yönelik düşmanca eylemlerine karşı mücadele yasası) ve ABD Dışişleri Bakanlığı gibi yabancı düşman devletlerle iş birliği etmek suçlarından idama mahkûm edildi” diye konuştu.

Kum Başsavcısı, casusluğun yöntemine ilişkin şunları söyledi:  
“Bu kişi, kişisel ve mesleki sebeplerle İsrail rejiminin istihbarat servisleriyle irtibata geçti, Mossad ajanıyla toplantılar yaptı, istihbari iş birliği kurdu ve hassas bilgileri sanal ortamda çocuk katili ve sahte İsrail rejimine iletmeye başladı. Ancak ülke istihbarat ve yargı makamlarının hızlı hareketiyle bu kişi tespit edildi ve hassas bilgilerin dışarı sızması engellendi.”

Musavi, açıklamasını şöyle tamamladı:  
“Toplumun iş birliği ve bilinçli davranışı, İslam toplumunun güvenliği ve huzurunun sürekliliğinin teminatıdır. Vatandaşlar, şüpheli durumları mutlaka dikkatle takip etmeli ve güvenilir iletişim kanalları aracılığıyla yetkili istihbarat, güvenlik ve yargı birimlerine derhal bildirmelidir.”

