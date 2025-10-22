İngiltere’de Filistin Destekçilerine Baskı: Avukatlardan “Adil Yargılanma” Uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere’de faaliyetleri yasaklanan Palestine Action grubuna destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve çeşitli davalarda yargılanan yüzlerce aktivistin durumu, insan hakları çevrelerinde ciddi endişelere neden oldu. Ülke basınına sızan mahkeme belgelerine göre, bu davalarda hızlandırılmış duruşma sistemi uygulanacak ve sanıklara savunma hazırlığı için yalnızca birkaç gün verilecek.

Avukatlar, bu uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Londra’daki insan hakları savunucuları, hükümetin “terör” yasa ve prosedürlerini Filistin’le dayanışma gösteren her türlü eylemi bastırmak için araçsallaştırdığı görüşünde.

Bir hukuk danışmanı, “Bu davalar, yalnızca birkaç aktivistin değil, ifade özgürlüğünün geleceğinin de yargılandığı davalardır” değerlendirmesinde bulundu.

Palestine Action üyeleri, İngiltere’de İsrail bağlantılı silah fabrikalarına ve lojistik merkezlerine karşı doğrudan eylemler düzenlemesiyle biliniyor. Son iki yılda çok sayıda protestocu, “kamu malına zarar” ve “ulusal güvenliği tehlikeye atmak” iddialarıyla yargı önüne çıkarılmıştı.

Hak savunucuları, Londra yönetimine “direniş hareketlerini susturma girişimlerine son verilmesi” yönünde çağrıda bulundu.