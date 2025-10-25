Gazze İçin Yeni Denetim Planı: Washington ve Tel Aviv Türk Askerine Kapıyı Kapattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’nun geleceğini şekillendirecek yeni masa, bu kez Tel Aviv’de kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail’e yaptığı kritik ziyarette, Gazze’nin savaş sonrası yönetimi ve güvenliği üzerine yapılan görüşmeler, bölge dengelerini yeniden sarsacak bir tablo ortaya koydu.

Rubio’nun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı kapalı kapılar ardındaki toplantılarda, “uluslararası denetim gücü” başlığı ön plana çıktı. Edinilen bilgilere göre, bu gücün İsrail’in güvenlik onayını almış ülkelerden oluşturulacağı, ancak Türk askerinin bu yapıya dahil edilmemesi yönünde açık bir mutabakata varıldığı bildirildi.

Diplomatik çevreler, Washington ve Tel Aviv’in bu kararı, “Ankara’nın Hamas ile temaslarını ve bölgedeki bağımsız tutumunu” gerekçe göstererek aldığına dikkat çekiyor. Buna karşın Türkiye’nin dışlanması, Gazze’nin savaş sonrası inşasında bölgesel bir güç mücadelesinin kapısını aralıyor.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze’de kurulması planlanan geçici yönetimin yapısı da gündeme geldi. ABD tarafı, uluslararası destekli bir “sivil idare” formülü üzerinde dururken, İsrail bu yapının tamamen denetlenebilir olmasını ve Hamas’ın hiçbir şekilde dahil edilmemesini şart koştu. Ancak kaynaklar, Washington’un Hamas’ı “tamamen dışlamak” konusunda tereddüt yaşadığını, zira sahadaki etkinliği görmezden gelmenin “kaos riskini” büyüteceğini ifade ediyor.

Gazze’nin geleceği artık sadece bir insani kriz değil, küresel jeopolitik hesapların odak noktası. ABD’nin önerdiği uluslararası güç fikri, kimi çevrelerce “yeni bir manda düzeni” olarak yorumlanırken, direniş eksenine yakın analistler bu planı, “Gazze’nin özgür iradesini askeri vesayetle bastırma girişimi” olarak değerlendiriyor.

Öte yandan İsrail’in “Türk askerine veto” kararı, Ankara ile Tel Aviv arasındaki diplomatik hattı daha da gerdi. Türkiye Dışişleri kaynakları, resmî bir açıklama yapmazken, üst düzey bir yetkili “Gazze’nin geleceği, sahada bedel ödeyen halkın değil, dış güçlerin masasında belirlenemez” sözleriyle rahatsızlığı dile getirdi.

Rubio’nun ziyaretinin ardından gözler, ABD’nin önümüzdeki haftalarda BM ve bölge ülkeleriyle yürüteceği istişarelere çevrildi. Ancak bir gerçek şimdiden netleşmiş durumda: Gazze’nin geleceğini belirleyecek planlar hazırlanıyor — ama Filistin halkının sesi o masada hâlâ yok.