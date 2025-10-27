Starmer’ın Ankara ziyaretiyle milyarlık “Eurofighter Typhoon” anlaşması tamamlanma aşamasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma alanındaki başlıca işbirliği, uçağın üreticisi koalisyonun desteğiyle bir adım ileri taşındı. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 23 Temmuz 2025’te yayımladığı resmi açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan Memorandum of Understanding (MoU) “çok milyar poundluk” bir “Typhoon” ihracat anlaşmasına giden yolu açtı. GOV.UK+2Anadolu Ajansı+2 Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon edinmesi yönündeki talebi, daha önce Almanya’nın ihracat izni konusunda çekinceleri olmasına rağmen, Alman Federal Güvenlik Konseyi’nin onayıyla engel büyük ölçüde kalktı. Reuters+2Turkish Minute+2

Bugünkü kritik görüşmede beklenti, söz konusu anlaşmanın detaylarının (tedarik süreci, finansman modeli, teknoloji paylaşımı, üretim işbirliği) nihai hâle getirilmesi ve imzaya hazır hale çevrilmesi yönünde. İngiltere tarafı, bu satışın hem kendi savunma sanayisi için önemli iş hacmi yaratacağını hem de NATO çerçevesinde Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesini artıracağını vurguluyor. Anadolu Ajansı+1 Türkiye ise uzun süredir gelişmiş savaş uçağı edinimi konusunda alternatif arayışında olduğu; özellikle ABD-F-35 programından çıkarılması sonrası kabiliyet boşluğu yaşadığı bir dönemde bu anlaşmayı stratejik bir adım olarak görüyor. Reuters+1

Ancak "milyarlık anlaşma" tanımı sadece uçak alımına değil, aynı zamanda üretim paylarının paylaşılmasına, bakıma-onarıma, teknolojik işbirliğine ve Avrupa’nın savunma sanayisi ekosisteminde Türkiye’nin konumuna da işaret ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında, ihracatın “Birleşik Krallık’taki yaklaşık 20.000 işçinin istihdamını destekleyeceği” belirtilmiş durumda. GOV.UK+1

Yine de dikkat edilmesi gereken hususlar var: Anlaşma nihai değil; hâlâ teknik müzakereler, fiyatlandırma ve üretim planlarının kesinleştirilmesi gerekiyor. AP News+1 Ayrıca bu tür silah alımları, bölgesel dengeler, NATO içi ilişkiler ve ihracatçılar bakımından diplomatik kırılganlıklar da doğurabiliyor. Örneğin, Almanya’nın önceki hükümet döneminde bu satışa çekinceli yaklaşmış olması bu bağlamda önemli bir işaret. Financial Times+1

Sonuç olarak, Starmer’ın Ankara ziyareti sıradan bir diplomatik ziyaret olmaktan çıkıyor ve iki ülkenin savunma ortaklığı açısından simgesel bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde, hem Türkiye’nin hava gücünde bir sıçrama yaşanacak hem de İngiltere’nin savunma sanayisi için yeni bir ihracat kapısı aralanmış olacak. Ancak “milyarlarca dolarlık” ibaresiyle ifade edilen bu büyüklük, beraberinde ciddi sorumluluklar, taahhütler ve riskler getiriyor.