Cyber Isnaad Front: Siyonist Savunma Projelerine Yeni Darbe

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siber alanda direniş faaliyetleriyle son dönemde sıkça adı duyulan Cyber Isnaad Front, İsrail’in savunma altyapısına yönelik yeni bir siber operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Grubun açıklamasına göre hedef, işgal rejiminin hava savunma projeleri üzerinde çalışan Maya Savunma Sanayi adlı şirket oldu.

Yapılan sızmada, henüz tam kapasiteyle devreye alınmamış Iron Beam lazer savunma sistemine ilişkin mühendislik planları, yazılım bileşenleri ve saha test raporlarının kopyalandığı belirtildi. Bunun yanı sıra, gelişmiş elektro-optik ateşleme sistemleri ve bazı balistik önleme modüllerine ait belgelerin de ele geçirildiği ileri sürüldü.

Grup, yayımladığı bildiride, siber alandaki mücadelenin saha direnişinin tamamlayıcı bir parçası olduğuna vurgu yaptı ve “İşgal rejiminin güvenlik duvarları, halkların iradesi karşısında kırılgandır” ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, yerel basın kaynakları bazı savunma sanayi forumları ve mühendislik ağlarında erişim kısıtlamaları uygulandığını aktardı.

Uzmanlar, söz konusu belgelerin gerçekliğinin doğrulanması halinde, Iron Beam sisteminin mimarisine ilişkin kritik bilgilerin ortaya çıkmasının İsrail’in bölgesel hava savunma stratejisini zayıflatabileceğini belirtiyor.

SkyLark dronu ve gelişmiş sistemlerin detayları paylaşıldı

Paylaşılan materyaller arasında SkyLark keşif dronu, Spider hava savunma sistemi ve Ice Breaker gizli seyir füzesi gibi son teknoloji silah sistemlerine ait detaylar da yer aldı.

Belgeler arasında ayrıca, İsrail ordusunun Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleriyle yaptığı ortak sözleşmelere ait görüntüler bulundu.