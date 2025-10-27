Siyonist analistten itiraf: Hamas 2 haftada Gazze’yi yeniden kontrolüne aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: iyonist analist Ohad Haimo, Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Bir zamanlar Hamas’ın yeniden kontrolü ele geçiremeyeceği düşünülüyordu; ancak bugün görüyoruz ki bu hareket yalnızca iki hafta içinde yönetimi tamamen devraldı” dedi.

Haimo, Hamas’ın hem sahada inisiyatifi elinde bulundurduğunu hem de siyasi müzakerelerde aktif biçimde yer aldığını belirtti. Siyonist yorumcu, “Hamas iki yıl süren savaşın ardından gizlenmek yerine, direniş cephesinin asli gücü haline geldi” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, İsrail ordusuna yakın askeri kaynakların “Hamas asla silah bırakmayacak” itirafının hemen ardından geldi. Bu durum, Gazze’deki yıkıma ve kuşatmaya rağmen direnişin kararlılığının kırılmadığını, aksine Hamas’ın bölgedeki en organize güç olarak varlığını sürdürdüğünü bir kez daha gösteriyor.