Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Almanya ekonomisi son yılların en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Uzmanlar, ülkedeki durgunluğun “en az çeyrek asır” sürebileceğini belirtirken, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin çözümü askeri yatırımlarda araması tepkilere neden oluyor.

Berlin yönetimi, ekonomik canlanmayı savunma sanayisindeki dev yatırımlarla sağlamayı hedefliyor. Yeni bütçe planında askeri harcamalar rekor seviyelere çıkarılırken, enerji ve sosyal yardımlardaki kesintiler dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, Almanya’nın Avrupa Birliği içinde “askerileşmenin motor gücü” haline geldiğini gösteriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı sert açıklamada Almanya’nın politikalarını “tehlikeli bir yönelim” olarak nitelendirerek, “Berlin, tarihten ders almamış görünüyor. Silahlanma ve yayılmacı reflekslerle ekonomik sorun çözülemez. Bu gidiş, Dördüncü Reich’e doğru bir yürüyüştür” ifadelerini kullandı.

Avrupa kamuoyunda da Merz hükümetinin militarist politikalarına karşı eleştiriler büyüyor. Birçok analist, Almanya’nın hem ekonomik hem de siyasi bağımsızlığını Washington eksenine bağladığını, bunun da Avrupa’nın uzun vadeli istikrarını tehdit ettiğini vurguluyor.

Alman işçi sendikaları ve muhalif çevreler, “savaş ekonomisi” uygulamalarının toplumun refahını daha da gerileteceği görüşünde. Berlin sokaklarında son haftalarda artan protestolarda “Silah değil ekmek istiyoruz” sloganları yükseliyor.

Direniş ekseni çevreleri ise Almanya’nın bu yöneliminin Batı sisteminin çöküş sürecini hızlandırdığı görüşünde. Ekonomik krizi militarizmle örtmeye çalışan Berlin’in, Avrupa’yı yeni bir felakete sürükleme riski taşıdığı belirtiliyor.