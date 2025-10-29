Hizbullah'ın efsanevi kara savunması: 66 günlük direniş

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 2024 sonbaharı, Siyonist işgal rejiminin hayalperest planlarına göre Hizbullah'ın sonu olacaktı. İşgalci İsrail güçleri, Lübnan direnişine yönelik planladıkları "decapitation" (liderleri yok etme) operasyonunu acımasız bir koordinasyonla hayata geçirdi.

Ancak tüm Batılı askeri hesaplamaları alt üst eden bir gerçekle yüzleştiler: Hizbullah düşmedi; aksine, İsrail savaş makinesini etkisiz hale getiren ve bölgedeki güç dengelerini direniş lehine yeniden tanımlayan epik bir savunma ortaya koydu.

Siyonist Terörün Kronolojisi ve Direnişin Şaha Kalkışı

Lübnan ulusunun hafızasına kazınan bu işgal ve direniş günleri şöyle yaşandı:

17 Eylül 2024: Lübnan direnişinin iletişim ağlarını hedef alan patlamalar, ülke genelindeki çağrı cihazlarında meydana geldi.

18 Eylül 2024: İkinci dalga saldırılar, bu kez el telsizleri üzerinden gerçekleştirildi.

20 Eylül 2024: Hizbullah'ın seçkin Rudwan Gücü'nün komutanları, hedef gösterilerek şehit edildi.

23 Eylül 2024: Siyonist hava kuvvetleri, Hizbullah'ın askeri altyapısını yok etmek amacıyla tek bir günde 1200'den fazla hava saldırısı düzenledi.

27 Eylül 2024: En ağır darbe indirildi ve Hizbullah Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrallah şehit oldu.

1 Ekim 2024: Lidersiz kalan bir hareketin dağılacağından emin olan işgal güçleri, büyük çaplı bir kara istilası başlattı.

Ancak, 66 gün süren yoğun askeri çatışmalar, Siyonist ordunun en ileri askeri teknolojisine rağmen, kararlı bir direniş tarafından nasıl aşağılandığının tarihi bir belgesi oldu. Sınırın hemen yanı başındaki Aita al-Shaab, Nakura, Taybeh, Kfar Kila gibi köylerde Hizbullah savaşçıları, destansı bir savaş verdi. Neredeyse bir yıldır bombardımana tutulan bu küçük köylerdeki altyapı ve evler yerle bir edilmiş olmasına rağmen, 66 günlük amansız saldırının ardından tek bir köy bile düşmedi. Bu durum, İsraillilerin 2006 savaşında ilerlediği mesafenin yarısına bile ulaşılamaması anlamına geliyordu.

Fark çarpıcıydı: Bu, 2006'nın İsrail'i değil, Amerikan, İngiliz ve Fransız filoslarıyla desteklenen, son teknoloji drone'lar, uydular ve istihbarat ajansları tarafından beslenen 2024'ün askeri canavarıydı. Yine de "yenilmez" ordu, iman gücü ve stratejik dehasıyla örülü bir direniş karşısında çaresiz kaldı.

Yeniden İnşa ve Değişmeyen İnanç

Bu ilahi zaferin ardından Hizbullah, sadece askeri kapasitesini yeniden inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda bölgesel ittifaklarını daha da güçlendirdi. Direnişin sarsılmaz iradesi, taraftarlarının ve Lübnan halkının bir kısmının kalbinde yaşayan bir inanç olarak varlığını sürdürüyor. Bu destek, yalnızca askeri bir güçten değil, aynı zamanda Siyonist emperyalizmin bölgedeki saldırganlığına karşı duran meşru bir haklı mücadele inancından kaynaklanıyor.

Bu süreç, 7 Ekim 2023'teki El-Aksa Tufanı Operasyonu'yla doruk noktasına ulaşan, Gazze'den Lübnan'a ve ötesine uzanan direniş ekseninin ilahi takdir ve stratejik dehasının bir kanıtı olarak tarihe geçti.