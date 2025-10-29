Gazze'de göstermelik ateşkes: 211 şehit, 597 kişi yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail rejiminin sözde ateşkesi açıkça ihlal ederek dün akşamdan bu yana düzenlediği vahşi saldırılarda 46'sı çocuk, 20'si kadın toplam 104 Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu. Yaralı sayısının ise 253'e ulaştığı açıklandı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejimin 11 Ekim'den bu yana yürürlükte olduğu iddia edilen ateşkesi pervasızca ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerini hedef alan saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 211'e, yaralı sayısının da 597'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, enkaz altından 482 şehidin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

"Barış Planı" Maskesinin Altındaki Gerçek Yüz

Bu son saldırılar, Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ı sözde "barış elçisi" ilan ettiği ve İsrail'i meşrulaştırmaya yönelik anlaşmaların gerçek yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adı altında pazarlanan plan, bugün açıkça görüldüğü gibi, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına verilen fiili bir destek ve Filistin halkının haklarından vazgeçmesi için dayatılan bir ihanet belgesiydi. Körfez ülkelerinin bu sürece dahil olması, tarihi bir ihanet ve Filistin davasına sırt dönme olarak kayıtlara geçmiştir.

Ateşkes Bir Aldatmaca, Soykırım Devam Ediyor

Katil İsrail ordusunun, Hamas'ın ihlal yaptığına dair asılsız iddiaları bahane ederek saldırıları yeniden başlatması ve ardından "siyasi iradenin emriyle" ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıklaması, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik sinsi bir oyundan başka bir şey değildir. Bu strateji, soykırıma ara verip yeniden başlatma şeklinde işlemekte ve dünyanın dikkatini dağıtmayı hedeflemektedir.

Siyonist İsrail rejiminin 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın bilançosu korkunç boyutlara ulaşmıştır: 68 bin 643 şehit, 170 bin 655 yaralı. Bu rakamlar, Trump'ın ve işbirlikçisi Körfez rejimlerinin destek verdiği politikanın insanlık suçu boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Yaşananlar, meşru müdafaa hakkını kullanan direniş gruplarını hedef alan bu sözde anlaşmaların, Filistin topraklarının işgalcisi Siyonist rejimin vahşetini meşrulaştırmaktan başka bir amacı olmadığını göstermiştir.