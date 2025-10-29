UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen aç uyuyan binlerce çocuk var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ingram, Gazze'de varılan ateşkesin ardından yaşanan sürece ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin iyi bir haber olduğunu söyleyen Ingram, bunun, çocukların her gün bombardımanlarda öldürülmesi ve yaralanması anlamına gelmediğini belirtti.

Ingram, "Ateşkes tek başına kıtlığı sona erdirmek veya bir ailenin yarın güvenli içme suyuna sahip olmasını sağlamak anlamına gelmiyor. Bu yüzden insani müdahale çok önemli. Çünkü aileler hala günlük olarak hayatta kalmak için mücadele ediyor. Ailelerin güvendiği sistemlere verilen zarar çok büyük. Bu nedenle insanların güvenli içme suyu veya çocukları için tıbbi bakım gibi ihtiyaçlara erişiminin devamı gerçekten zor." dedi.

Ateşkes sonrası evlerine dönen insanların tamamen yıkılmış evleriyle karşılaştıklarını ve bunları yeniden inşa etmek için çalıştıklarını aktaran Ingram, bu insanların desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ingram, ateşkesin ilk iki haftasında Gazze Şeridi'ne ulaşan yardım miktarındaki artışın iyi bir haber olduğuna değinerek, "Bu artış bile yeterli değil. Yardımların artmaya devam ettiğini görmemiz gerekiyor çünkü sahadaki ihtiyaçlar çok büyük. Yardım miktarı hala bu çatışmadan önceki normal seviyelere ulaşmadı. Bu nedenle yardımın büyük ölçekte ve hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor. Çünkü riskler yüksek. Çocuklar yetersiz beslenme, hipotermi veya hastalıklar gibi önlenebilir nedenlerden dolayı ölme riski altında. Çünkü bu yardımları Gazze'ye getiremiyoruz." diye konuştu.

Birçok bölgeye yardımları ulaştıramadıklarının altını çizen Ingram, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'ne tüm geçişleri açarak yardımın büyük ölçekte ulaşmasını sağlamaları çağrısında bulundu.