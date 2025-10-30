Trump’ın “zafer” söylemi: Afganistan ve Irak hezimetlerinin üzeri mi örtülüyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında ülkesinin “tüm savaşlarını kazandığını” iddia ederek yeniden gündeme geldi. Ancak bu iddia, özellikle Afganistan ve Irak işgallerinin yarattığı insani ve siyasi yıkımlar karşısında, birçok gözlemci tarafından “dayanıksız bir söylem” olarak değerlendiriliyor.

2001’de “terörle mücadele” adı altında başlayan Afganistan savaşı, yirmi yıl süren işgalin ardından Taliban’ın iktidara dönüşüyle sona ermiş, Washington’un askeri ve diplomatik prestijine ciddi bir darbe vurmuştu. Benzer şekilde, 2003’te “demokrasi getirme” iddiasıyla başlatılan Irak işgali, milyonlarca sivilin ölümüne ve ülkenin kalıcı bir kaosa sürüklenmesine neden oldu.

Uzmanlara göre Trump’ın “zafer” söylemi, Amerikan kamuoyunda savaş yorgunluğunu unutturma ve militarist politikaları yeniden meşrulaştırma çabası olarak okunuyor. Analistler, ABD’nin Ortadoğu’daki geçmiş müdahalelerinin, yalnızca bölgesel dengeleri değil, küresel güvenlik yapısını da derinden sarstığını hatırlatıyor.

Direniş eksenine yakın çevreler ise Trump’ın açıklamasını, “Amerikan hegemonyasının çöküşünü gizleme girişimi” olarak değerlendiriyor. Bu çevrelere göre Washington’un askeri üstünlüğü artık yalnızca kağıt üzerinde mevcut; sahadaki gerçeklik, direniş güçlerinin stratejik sabrı ve yerel dayanışmayla çoktan değişmiş durumda.