Batı Medyasında Yeni Endişe: Hizbullah Yeniden Silahlanıyor, Cephe Hatlarını Güçlendiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD basınında yer alan son haberler, Lübnan direniş hareketi Hizbullah’ın gücünü artırdığı yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı. Wall Street Journal’ın İsrail ve Arap istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Hizbullah, son aylarda cephane stoklarını yenilemiş ve sınır bölgelerinde savunma hatlarını güçlendirmiş durumda.

Haberde, Hizbullah’ın güney Lübnan’daki mevzilerini tahkim ettiği, yeni tüneller ve lojistik hatlar oluşturduğu ileri sürülüyor. İsrailli kaynaklar bu gelişmeleri “tehdit artışı” olarak yorumlarken, bölge gözlemcileri bu iddiaların İsrail’in Lübnan’a yönelik olası yeni bir saldırısını meşrulaştırma çabasının parçası olabileceğine dikkat çekiyor.

Direniş kaynakları, bu tür haberlerin “Washington ve Tel Aviv’in medyatik baskı araçları” olduğunu belirtiyor. Beyrut’taki analistler, Hizbullah’ın her zaman olduğu gibi savunma amaçlı bir hazırlık içinde bulunduğunu, saldırı niyeti taşımadığını ancak olası bir İsrail saldırısına karşı “en üst düzey teyakkuzda” olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre, İsrail ve bazı Batılı medya organları, sahadaki dengeyi değiştiremeyince bilgi savaşını öne çıkarıyor. Bu çerçevede Hizbullah’ın güçlenmesi, sadece askeri değil, siyasi düzeyde de direniş ekseninin bölgesel caydırıcılığını pekiştiriyor.

Lübnan’daki siyasi çevreler, hareketin varlığını “ülke savunmasının temel dayanağı” olarak nitelendirirken, Batı medyasının endişeli söylemini “direnişin başarısının itirafı” olarak yorumluyor.