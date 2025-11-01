İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 9 Filistinliyi esir aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, katil İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesinde bir eve baskın düzenledi.

Evde arama yapan askerler, 3'ü kardeş 4 kişiyi esir aldı. İsrail güçleri ayrıca kasabada evine baskın düzenlediği Muhammed Ebu er-Rub'u ağır şekilde darp etti.

Kaynaklar, Ebu er-Rub'un evinin eşyalarını dağıtan ve tahrip eden askerlerin 12 bin şekel (4 bin dolar) civarında parasına da el koyduğu bilgisini verdi.