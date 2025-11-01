Financial Times ifşa etti: İsrail yardım tırlarını engelliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Financial Times gazetesinin insan hakları kuruluşlarına dayandırdığı rapora göre, Siyonist işgal rejimi Gazze’ye insani yardımların girişini engellemek için yeni bir bürokratik tuzak oluşturdu. Tel Aviv yönetimi, yabancı yardım kuruluşlarının faaliyetlerini “yeniden kayıt altına alma” bahanesiyle, milyonlarca dolarlık insani yardımı Gazze’ye ulaşmadan bloke ediyor.

Rapora göre, işgal rejimi, ateşkesin ilk 12 günü içinde Gazze’ye insani yardım taşıyan 99 sevkiyat talebini reddetti. Bu taleplerin üçte ikisinden fazlası, “kuruluşların yardım gönderme izni olmadığı” iddiasıyla engellendi. Ret gerekçeleri arasında uluslararası yardım örgütleri ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) gibi tanınmış kuruluşlar da yer aldı.

Siyonist makamlar, bu kuruluşların kayıt süreçlerinin “inceleme aşamasında” olduğunu öne sürerek yardım geçişlerini fiilen durdurdu. Böylece, ateşkes kapsamında her gün Gazze’ye girmesi gereken 600 yardım kamyonu büyük ölçüde engellenmiş oldu. Bu uygulama, Washington’un sessiz onayıyla yürütülen yeni bir kuşatma politikası olarak değerlendiriliyor; hedef, Gazze halkını açlık ve ilaçsızlık yoluyla teslim almaktır.