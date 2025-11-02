El-Faşir’de Katliam: HDK, 48 Saatte 300 Kadını Katletti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sudan’da iç savaş, yeni bir insani felakete dönüştü. Sosyal Refah Bakanı’nın açıklamasına göre, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milisleri, El-Faşir kentini ele geçirdikten sonra “etnik temizlik” operasyonu başlattı. İlk 48 saatte 300’den fazla kadının öldürüldüğü, yüzlercesinin kaçırıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, HDK milislerinin özellikle Darfur kökenli sivilleri hedef aldığını, kadınlara yönelik sistematik saldırıların kent genelinde yaygınlaştığını aktardı. Görgü tanıkları, kentin bazı mahallelerinde evlerin yakıldığını ve toplu mezarların oluşturulduğunu belirtiyor.

Sudan hükümeti, saldırıların uluslararası toplumun sessizliğiyle cesaretlendirildiğini vurguladı. Hartum yönetimi, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği’ne acil müdahale çağrısında bulundu.

Analistler ise bu vahşetin, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Sudan’daki krize karşı “kontrollü kaos” politikalarının doğrudan sonucu olduğunu ifade ediyor. Direniş çevreleri, bu katliamı “Afrika’da yeni bir vekâlet savaşının kirli yüzü” olarak nitelendiriyor.

Bölge uzmanlarına göre El-Faşir’de yaşananlar, yalnızca bir iç çatışma değil; Sudan’ın etnik, dini ve siyasi dokusunu kalıcı biçimde parçalamayı hedefleyen derin bir planın parçası.