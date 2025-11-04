  1. Ana Sayfa
Washington’un Kafkasya Hamlesi: Trump Koridoru Üzerinden Yeni Kuşatma Hattı

4 Kasım 2025 - 16:04
News ID: 1746554
Washington’un Kafkasya Hamlesi: Trump Koridoru Üzerinden Yeni Kuşatma Hattı

ABD’nin Güney Kafkasya’daki askerî varlığı, yalnızca bölgesel bir güç gösterisi değil; aynı zamanda Çin, Rusya ve İran’a karşı yeni bir kuşatma hattının inşası anlamına geliyor. “Trump Koridoru” olarak anılan bu stratejik hat üzerinden Washington, hem NATO’nun doğu sınırlarını güçlendirmeyi hem de Orta Asya ile Kafkasya’nın jeoekonomik dengelerini kendi lehine çevirmeyi hedefliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, Güney Kafkasya’daki askerî faaliyetlerini son dönemde dikkat çekici biçimde yoğunlaştırdı. Bölgeye yönelik bu yeni yönelim, sadece güvenlik gerekçeleriyle değil, aynı zamanda küresel güç rekabetinin yeni cephesi olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi, “Trump Koridoru” olarak tanımlanan ve Kafkasya’yı Orta Asya’ya bağlayan bu stratejik güzergâh sayesinde, NATO’nun doğu kanadına yeni bir derinlik kazandırmayı amaçlıyor.

Analistler, ABD’nin bu adımıyla Çin’in Kuşak-Yol girişimini sınırlamak, Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu daraltmak ve İran’ın kuzeydeki jeopolitik manevra alanını kısıtlamak istediğini vurguluyor. Bu durum, Güney Kafkasya’nın bir kez daha büyük güçlerin rekabet alanına dönüşmesine neden oluyor.

Bölge ülkeleri ise ABD’nin askerî ve istihbarî varlığının, dengeleri bozacağı ve bölgesel çatışma riskini artıracağı görüşünde. Direniş eksenine yakın kaynaklar, Washington’un bu hamlesini “Kafkasya’yı yeni bir cephe hattına dönüştürme girişimi” olarak nitelendiriyor.

Sonuç olarak, ABD’nin Güney Kafkasya’daki adımları sadece Moskova ve Pekin’in değil, aynı zamanda Tahran’ın da dikkatle izlediği bir süreci başlatmış durumda. Bölgedeki her yeni hareket, küresel güç dengesinin yeniden şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilir.

