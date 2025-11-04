Washington’un Kafkasya Hamlesi: Trump Koridoru Üzerinden Yeni Kuşatma Hattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, Güney Kafkasya’daki askerî faaliyetlerini son dönemde dikkat çekici biçimde yoğunlaştırdı. Bölgeye yönelik bu yeni yönelim, sadece güvenlik gerekçeleriyle değil, aynı zamanda küresel güç rekabetinin yeni cephesi olarak değerlendiriliyor. Washington yönetimi, “Trump Koridoru” olarak tanımlanan ve Kafkasya’yı Orta Asya’ya bağlayan bu stratejik güzergâh sayesinde, NATO’nun doğu kanadına yeni bir derinlik kazandırmayı amaçlıyor.

Analistler, ABD’nin bu adımıyla Çin’in Kuşak-Yol girişimini sınırlamak, Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu daraltmak ve İran’ın kuzeydeki jeopolitik manevra alanını kısıtlamak istediğini vurguluyor. Bu durum, Güney Kafkasya’nın bir kez daha büyük güçlerin rekabet alanına dönüşmesine neden oluyor.

Bölge ülkeleri ise ABD’nin askerî ve istihbarî varlığının, dengeleri bozacağı ve bölgesel çatışma riskini artıracağı görüşünde. Direniş eksenine yakın kaynaklar, Washington’un bu hamlesini “Kafkasya’yı yeni bir cephe hattına dönüştürme girişimi” olarak nitelendiriyor.

Sonuç olarak, ABD’nin Güney Kafkasya’daki adımları sadece Moskova ve Pekin’in değil, aynı zamanda Tahran’ın da dikkatle izlediği bir süreci başlatmış durumda. Bölgedeki her yeni hareket, küresel güç dengesinin yeniden şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilir.