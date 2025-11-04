Siyonist Rejim Güney Lübnan’ı Vurdu: Nebatiye’de Şehitler ve Yaralılar Var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail ordusu, Güney Lübnan’ı bir kez daha hedef aldı. Nebatiye ve çevresindeki bölgelerde eş zamanlı olarak başlatılan saldırılarda, yerleşim alanları, sivil araçlar ve altyapı tesisleri vuruldu. Yerel kaynaklar, saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin saldırılarda hem insansız hava araçları hem de topçu bataryalarını kullandığını aktardı. Nebatiye’nin yanı sıra Kafr Ruman, Zarariye ve Deir Kifa gibi yerleşim alanlarının da hedef alındığı bildirildi.

Lübnan ordusu ve sivil savunma ekipleri, saldırı bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları başlatırken, direniş kaynakları “işgal ordusunun bu saldırılarla psikolojik üstünlük sağlamaya çalıştığını ancak sahada başarısız olacağını” ifade etti.

Hizbullah’a yakın kaynaklar, İsrail’in artan saldırganlığının, kuzey cephesinde yaşadığı askeri çıkmazın bir sonucu olduğunu belirterek, “Her saldırının cevabı mutlaka verilecektir” açıklamasında bulundu.

Bölge uzmanları ise Tel Aviv’in Gazze cephesinde yaşadığı askeri tıkanıklığı Lübnan’a yönelerek dengelemeye çalıştığını, ancak bu politikanın “direnişin ateş duvarına çarpmaktan öteye gidemeyeceğini” vurguluyor.