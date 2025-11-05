Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi ABD Ateşkesi Reddetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sudan’da kriz derinleşiyor. Güvenlik ve Savunma Konseyi, ABD tarafından önerilen ateşkesi resmen reddetti. Konseyin açıklamasında, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin kontrol altına aldığı şehirlerden derhal çekilmesi ve belirlenen kamplarda toplanması gerektiği vurgulandı.

Konsey ayrıca halka açık bir direniş çağrısı yaptı ve genel seferberlik ilan etti. Yetkililer, ülkenin egemenliği ve güvenliği için tüm vatandaşların harekete geçmesini talep ediyor. Analistler, bu adımın Sudan’daki güç dengelerini değiştirebileceğini ve sahadaki çatışmaları daha uzun süreli bir tırmanışa sürükleyebileceğini belirtiyor.

ABD’nin ateşkes önerisi, uluslararası kamuoyunda umut yaratmıştı; ancak Sudan yönetimi, dış müdahale ve kısıtlayıcı şartlara karşı net bir duruş sergileyerek müzakere zemininin kendi şartlarına göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Bu karar, bölgedeki diplomatik çabaları zorlaştırırken, halk arasında direniş ve seferberlik ruhunu güçlendirdi.

Gözlemciler, konseyin aldığı kararı, ulusal direnişin ve savunma stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Sudan’da önümüzdeki günlerde, şehirlerde ve kamplarda yaşanacak hareketlilik, ülkenin geleceğine dair kritik bir belirleyici olacak.