Cibran Basil: Direnişin Silahı Pazarlık Malı Değil, Egemenliğin Teminatıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde kilit bir isim olan Cibran Basil, son dönemde artan diplomatik temaslar ve sınır gerilimleri arasında ülkesinin duruşuna dair net mesajlar verdi. Basil, İsrail ile yapılacak olası müzakerelerin, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi “yardım talebi” değil, Lübnan’ın onurunu ve bağımsızlığını koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

“Bu silahlar yılların direnişiyle, halkın fedakârlığıyla kazanılmış bir onurdur. Kimse bu emaneti masa başında heba etmeyi düşünmemelidir,” diyen Basil, direnişin elindeki askeri kapasitenin, yalnızca savunma gücü değil, aynı zamanda caydırıcılık dengesi olduğunu vurguladı.

Basil, Lübnan’ın geleceğinin dış baskılarla değil, kendi şartlarını belirleyen bir iradeyle şekillenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi: “Egemenlik, dışarıdan bahşedilen bir imtiyaz değil, halkın direniş ruhuyla koruduğu bir haktır.”

Siyasi gözlemcilere göre Basil’in bu açıklamaları, hem direniş eksenine verilen desteğin altını çiziyor hem de Batı’nın Lübnan üzerindeki baskı politikalarına karşı güçlü bir mesaj taşıyor. Lübnan’ın güneyinde tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde, Basil’in bu net tavrı ülke içindeki ulusal cepheyi de yeniden güçlendirecek nitelikte değerlendiriliyor.