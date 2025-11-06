  1. Ana Sayfa
Direnişin Kalbi İran, Yeni Koridorlara Karşı Bölgesel Dengeyi Korumakta Kararlı

6 Kasım 2025 - 17:15
News ID: 1747409
ABD’nin öncülüğündeki “Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Koridoru”, bölgesel güç dengelerini Batı lehine çevirmeyi hedefliyor. Ancak direniş hattının merkezinde yer alan İran, coğrafi avantajı ve çok yönlü ittifaklarıyla bu planların önüne set çekmeye kararlı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetimi, Fars Körfezi’nden Hazar’a, Umman Denizi’nden Kafkasya’ya uzanan geniş etki alanıyla Asya’nın enerji ve ticaret akışında stratejik bir kavşak konumunda bulunuyor. Bu coğrafi gerçeklik, İran’ı yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de vazgeçilmez bir transit merkezine dönüştürüyor.

Washington’ın desteklediği “Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Koridoru” projesi, yüzyılın yeni jeoekonomik hesaplaşmasının merkezinde yer alıyor. Projenin amacı, İran’ı dışarıda bırakarak Batı’nın bölgedeki etkisini güçlendirmek. Ancak Tahran, karşı hamle olarak Asya, Rusya ve Çin’le işbirliğini derinleştiriyor.

İran’ın direniş ekseniyle kurduğu güçlü siyasi ve askeri bağlar, bu planların sahada karşılık bulmasını zorlaştırıyor. Bölgedeki halk hareketleri ve müttefik yapılar, Batı eksenli koridorun “neo-sömürgeci” karakterine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, İran’ın jeopolitik dayanıklılığı ve alternatif ittifaklarındaki dinamizm, bölgesel dengenin korunmasında belirleyici rol oynayacak.

