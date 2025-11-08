Cişşi’den Net Mesaj: “Egemenliğin Teminatı, Direnişin Silahıdır”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da son dönemde yeniden gündeme gelen “direnişin silahsızlandırılması” tartışmalarına sert bir yanıt veren milletvekili Hüseyin Cişşi, ulusal güvenliğin dışa bağımlı değil, halk iradesine dayalı bir güçle sağlanabileceğini ifade etti. Cişşi, “İsrail’in tehditleri karşısında savunmasız bir Lübnan düşünmek, ülkenin geleceğini tehlikeye atmaktır,” dedi.

Parlamentoda yaptığı konuşmada Cişşi, “Direnişin silahı, sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda Lübnan’ın bağımsızlık nişanesidir. Kim bu gücü tartışma konusu yapıyorsa, bilerek ya da bilmeyerek dış müdahalelere kapı aralıyordur,” ifadelerini kullandı.

Cişşi ayrıca, ulusal birliğin zedelenmesine yönelik her girişimin İsrail’in çıkarına hizmet edeceğini belirterek, “Bugün en büyük ihtiyaç, iç dayanışma ve direnişin meşruiyetinin yeniden hatırlatılmasıdır,” çağrısında bulundu.

Siyasi gözlemciler, Cişşi’nin açıklamalarını, Lübnan’da artan dış baskılar karşısında direniş cephesinin net bir duruş sergilemesi olarak değerlendiriyor. Ülkede birçok çevre, bu çıkışı “egemenliğin ve onurun savunusu” olarak yorumluyor.