Ateşkes kâğıt üstünde: Şehit sayısı 69 bini geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki ateşkesin başlamasından bu yana Filistinli şehitlerin sayısı 241’e ulaştı. Son 24 saat içinde çok sayıda sivil, Siyonist rejimin devam eden saldırılarında hayatını kaybetti. 11 Ekim’den bu yana ise Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 619 kişi yaralandı. Böylece “Aksa Tufanı” operasyonunun başlangıcından itibaren Gazze’de toplam 69 bin 176 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 170 bin 690’a yükseldi.

Resmî olarak yürürlükte olan ateşkese rağmen, işgalci İsrail ordusu her gün Gazze’nin farklı bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Bu saldırılar, rejimin ateşkesi bir oyalama aracı olarak kullandığını ve Filistin halkına yönelik soykırım politikasını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.