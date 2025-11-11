ABD-İsrail’in gizli planı: Gazze’de paralı milis ağıyla direnişe komplo

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist gazete Israel Hayom’un haberinde, işgalci rejimdeki Kiryat Gat merkezli Amerikan askeri komutanları ile Gazze’nin doğusundaki silahlı paramiliter gruplar arasında koordinasyon sağlandığı iddiası yer aldı. Raporda, doğu Refah’ta faaliyet gösteren “Ebuşebab” adlı milisler dahil olmak üzere çeşitli ücretli silahlı grupların Washington ile Tel Aviv destekli temaslar içinde olduğu öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Han Yunus’ta faaliyet gösteren ve Hısam el-Astel’e bağlı bazı silahlı unsurların da bu koordinasyon ağının parçası olduğu belirtildi. Israel Hayom, El-Astel grubunun Siyonist tarafla uyumlu şekilde silah ve lojistik desteği aldığı iddiasını paylaştı ve bunun Washington-Tel Aviv ortak girişimiyle Gazze’de Washington’a ve Tel Aviv’e bağlı yerel bir yapı oluşturma hazırlığı kapsamında yapıldığı savunuldu.

Rapor, ABD ile işbirliği içindeki bu paralı milis örgütlerinin asıl amacının Direniş güçlerine karşı operasyon yürütmek ve Gazze’de kaos ile istikrarsızlık üreterek halkı zayıflatmak olduğunu ileri sürdü. Habere göre Washington, bu milisleri bölgeye “geçici uluslararası” bir güç yerine konabilecek bir unsur olarak görüyor.

Bu iddialar, ABD-İsrail gündeminin Gazze üzerinde doğrudan ve vekaleten uygulanan baskı stratejisini gözler önüne seriyor. Direniş Cephesi açısından bu tür girişimler bölge halkının direniş ve meşru savunma hakkına yönelik açık bir tehdit olarak değerlendiriliyor.