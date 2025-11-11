Sudan’da Soykırımın Sessiz Tanıkları: Milisler Cesetleri Yok Ediyor, Halk Ölümle Yüzleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sudan’daki insanlık dramı her geçen gün derinleşiyor. Aralıksız süren sivillere yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı binleri bulurken, ayrılıkçı milisler katliamın izlerini silmeye çalışıyor. Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Körfez destekli HDK, sokaklardan topladığı cesetleri yakıyor ve toplu mezarlara gömerek kanıtları ortadan kaldırıyor.

Yaşanan vahşetten kaçan siviller ise zorlu göç yollarında açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele etmek zorunda. Binlerce masumun yolda hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bölgedeki insani kriz, uluslararası toplumun sessizliği ve ihmaliyle daha da ağırlaşıyor.

Uzmanlar, bu tabloyu “Sudan’da süregelen soykırım ve kitlesel hak ihlallerinin görünmez kılınması” olarak değerlendiriyor. Direniş yanlısı çevreler ise, uluslararası toplumun sessizliğinin, zulmü uygulayan milislerin cesaretini artırdığını vurguluyor.

Bölgedeki sağlık ve yardım kuruluşları, hayatta kalanlar için acil destek çağrısı yaparken, sivillerin korunması ve katliamın durdurulması için somut adımların atılması gerektiğini dile getiriyor. Sudan’daki insani felaket, hem sahadaki direnişin hem de uluslararası hak savunucularının acil müdahalesini bekliyor.