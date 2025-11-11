Beyaz Saray’da üçlü zirvenin detayları: Türkiye, ABD ve Suriye

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı ahmed Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani eşliğinde ülke tarihinde ilk kez resmî bir ziyaret için Beyaz Saray’a gitmişti.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından düzenlenen törenle karşılandı.

Bir saatten uzun süren görüşmenin ‘son derece dostane bir atmosferde’ geçtiği bildirildi. Trump’ın, ‘yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirdiği’ ve ülkenin istikrarını yeniden sağlama çabalarını övgüyle karşıladığı belirtildi.

SDG ve 10 Mart mutabakatı

Görüşmenin ardından 'Trump’ın talimatı' olduğu belirtilen, dışişleri bakanları düzeyinde geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani katıldı.