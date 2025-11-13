Siyonist hegemonya savaşı: Filistin ve Direniş Cephesi hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı’nın sömürgeci politikalarının güncel bir versiyonu olarak tanımlanan “Yeni Orta Doğu” projesi, bölge halklarının iradesini yok sayarak siyonist rejimin hâkimiyetini genişletmeyi hedefleyen bir plan olarak değerlendiriliyor. ABD’nin doğrudan desteğiyle yürütülen bu proje, Filistin davasını tasfiye etmeyi, İsrail’i bölgesel bir güç merkezi haline getirerek direniş eksenini kuşatmayı amaçlıyor.

Uzmanlara göre, “Yeni Orta Doğu” kavramı, 11 Eylül sonrası dönemde Washington tarafından geliştirilen “yapıcı kaos” stratejisinin devamı niteliğinde. Bu stratejiyle Arap dünyasında iç çatışmalar kışkırtılmış, milli kaynaklar tüketilmiş ve direniş hattı zayıflatılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda sözde “normalleşme” süreçleriyle işgal rejiminin bölgeye entegrasyonu sağlanmış, Filistin meselesi ise gündemden düşürülmüştür.

İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak politikaları, Gazze’ye yönelik kuşatmayı derinleştiren saldırılar ve Lübnan ile Suriye sınırındaki askeri genişleme çabaları, “Yeni Orta Doğu” projesinin sahadaki uygulamaları olarak görülüyor. Siyonist lider Netanyahu’nun sık sık dile getirdiği “Büyük İsrail” hayali, ABD’nin siyasi ve askeri desteğiyle fiilen hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Direniş Cephesi kaynakları, bu projenin yalnızca Filistin’i değil, tüm bölge halklarını hedef aldığını vurguluyor. Normalleşme anlaşmaları ve ekonomik baskılar aracılığıyla Arap ülkelerinin bağımsız karar mekanizmalarının zayıflatıldığı, halkların kimlik ve egemenliklerinin tehdit altına alındığı belirtiliyor. Ancak Yemen, Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin’deki direniş hareketlerinin kararlılığı, bu planların başarıya ulaşmasını engelleyen en güçlü unsur olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, “Yeni Orta Doğu” projesinin nihai hedefi, bölgeyi etnik, mezhepsel ve siyasi olarak parçalayarak İsrail merkezli bir düzen kurmak. Buna karşın, halkların uyanışı ve direniş hattının güçlenmesi, emperyalist planların akamete uğramasında belirleyici rol oynayabilir.