İşgalci İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi esir aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde onlarca eve baskın düzenledi ve aramalar yaptı.

Katil İsrail askerlerinin gözaltına alınan çoğu genç 40 Filistinliyi sokak ortasında sorguladığı ve bazılarını serbest bıraktığı belirtildi.

Siyonist İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023'le birlikte Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım savaşı sonrasında Kudüs de dahil işgal altındaki birçok kent ve beldede Filistinlilere karşı şiddet eşliğinde baskınlar, gözaltılar ve yıkımlar artarak aralıksız devam ediyor.