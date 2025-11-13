Lübnan Meclis Başkanı: Siyonist tehdit tüm bölgeye yöneliktir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinden gelen bir dinî heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler ve meydan okumalar karşısında tüm Lübnanlıların gerçek bir ulusal birlik içinde hareket etmesinin zorunluluğunu vurguladı.

Berri, “Bu hassas dönemde, Lübnan’ın sözde değil, fiili bir birliğe ihtiyacı var. Size temin ederim ki, Lübnan’ın bu benzersiz modeli ve mezhepsel farklılıkları aşan ulusal dayanışması olmasaydı, Siyonist ırkçılıkla çevrili bu coğrafyada varlığını sürdüremezdi.” ifadelerini kullandı.

Berri, Lübnan’ın güneyinin kuruluşundan bu yana gayrimeşru İsrail rejiminin saldırılarından en çok zarar gören bölge olduğunu hatırlatarak, “Güney Lübnan tarihinin ve coğrafyasının bedelini ödedi; çünkü bu bölge yalnızca bir kesime değil, bütün Lübnan halkının renkli mozaiğine aittir. İşte bu nedenle Siyonist saldırganlık yalnızca Güney’i değil, tüm Lübnan’ı hedef alıyor.” dedi.

Meclis Başkanı, İsrail’in güney sınırına yönelik saldırılarının tüm Lübnan halkına yönelmiş bir tehdit olduğuna dikkat çekerek, “Bu saldırılara karşı tek ses olmalı, direniş ruhu içinde birleşmeliyiz. Lübnan ancak omuz omuza verirse bu tehlikeleri bertaraf edebilir.” diye konuştu.

Berri ayrıca, İsrail’in defalarca ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, “Ateşkesin uygulanmasını denetleyen komite ve bu sürecin garantörleri olan ülkeler, işgalci rejimi durdurmak için sorumluluklarını yerine getirmelidir. Lübnan topraklarına yönelik saldırganlık artık cezasız kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Berri, konuşmasının sonunda, geçmişte Siyonist saldırılar döneminde güneyden ve Dahiye bölgesinden gelen yerinden edilmiş vatandaşlara kucak açan kuzey halkına teşekkür etti.