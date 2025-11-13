Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de derin devletin ve siyasi elitin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne seren yeni belgeler ortaya çıktı. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’e ait e-postaların yayımlanmasıyla, ABD’nin sözde “demokrasi” ve “ahlak” vitrininin arkasındaki çürümüş sistem bir kez daha ifşa oldu.

Temsilciler Meclisi Komitesi’nin Demokrat üyeleri tarafından yayımlanan 23 bin belge arasında yer alan e-postalarda, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Belgelerde, Epstein’in 2 Nisan 2011 tarihli bir yazışmasında, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’e Trump’ın ismi sansürlenen bir mağdurla saatler geçirdiğini yazdığı görülüyor. Ayrıca Epstein’in, yazar Michael Wolff’a gönderdiği mesajlarda “Trump’ın kızlardan haberdar olduğu, hatta Maxwell’e durmasını söylediği” ifadeleri yer aldı.

Bir diğer e-postada ise Wolff, Epstein’e Trump’ı kendisine “borçlu bırakması” gerektiğini belirtiyor. Belgelerde, Trump’ın Epstein’in evinde birlikte zaman geçirdiği mağdurun isminin gizlendiği, ancak Demokrat üyelerin bu kişiden “kurban” olarak bahsettiği dikkat çekti.

Cumhuriyetçiler ise belgelerde bazı Demokrat yetkililerin adlarının geçtiği kısımların özellikle sansürlendiğini öne sürerek, partizan bir örtbas girişimine dikkat çekti. Ancak bu iddialar, ABD’nin hem Demokrat hem Cumhuriyetçi elitinin uzun yıllardır çocuk istismarı, insan kaçakçılığı ve yozlaşma ağlarıyla iç içe olduğuna dair kamuoyundaki inancı daha da güçlendirdi.

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları “yalan” olarak nitelendirip Demokratları hükümetin kapanması skandalını unutturmakla suçlasa da, ABD’nin kirli güç yapısının, dünyaya “insan hakları” dersi veren Washington’un gerçek yüzünü saklayamayacağı bir kez daha anlaşıldı.

Jeffrey Epstein 2019 yılında, reşit olmayan onlarca kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra cezaevinde “intihar ettiği” açıklanmıştı. Ancak birçok analist, Epstein’in ölümünün ABD’nin en üst düzey isimlerini korumak için organize bir susturma operasyonu olduğuna dikkat çekiyor.

Bu olay, ABD’deki siyaset, medya ve finans elitlerinin karanlık çıkar ağlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Direniş cephesi ülkeleri ve halkları üzerinde ahlaki üstünlük kurmaya çalışan Washington yönetiminin, kendi içinde çocuk istismarını dahi sistematik biçimde örten bir yozlaşmanın merkezi olduğu açıkça görülüyor.