Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de 43 gün boyunca devam eden ve ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olarak kayıtlara geçen kriz, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen törende geçici bütçeyi imzalamasıyla sona erdi. Ancak bu gelişme, Washington’daki iç siyasi çekişmelerin ve Amerikan sisteminin çürümüş yapısının bir kez daha gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak “Bugün ülkemiz için harika bir gün” ifadelerini kullandı. Ancak Trump’ın bu sözleri, milyonlarca Amerikalının haftalardır maaş alamadığı, kamu hizmetlerinin felç olduğu bir dönemin üstünü örtmeye yönelik bir propaganda olarak değerlendiriliyor.

Geçici bütçenin yalnızca kısa bir süre için hükümete finansman sağlayacağına dikkat çeken Trump, Kongre’deki “filibuster” sisteminin kaldırılmasını talep etti. Böylece Trump, Amerikan demokrasisinin temel denge mekanizmalarını bile kendi çıkarı uğruna hedef aldı.

Trump ayrıca, Obama döneminde çıkarılan ve düşük gelirli kesimlere sağlık sigortası olanağı tanıyan “Obamacare” sistemine saldırarak, bu programın sigorta tekellerine yaradığını savundu. Ancak uzmanlara göre Trump yönetimi, sağlık sigortası sisteminde yapılan bu değişikliklerle milyonlarca dar gelirli vatandaşı sistem dışına itmeye çalışıyor.

ABD Kongresi, aylar süren krizin ardından Demokratların geri adım atmasıyla geçici bütçe üzerinde uzlaşmaya vardı. Bu adım, Amerikan siyasetinde halkın değil çıkar gruplarının kazandığı bir başka örnek olarak yorumlanıyor.

Washington’daki bu iç çekişme, ABD’nin dış politikadaki saldırganlığını finanse eden bütçe düzenlerinin de ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Direniş cephesi ülkeleri üzerindeki baskı, yaptırım ve ambargo politikalarını sürdürebilmek için kendi halkını bile ekonomik krize sürükleyen bir sistemin, “demokrasi” söyleminin içi boş bir maske olduğu bir kez daha ortaya çıktı.