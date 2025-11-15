Trump: Nükleer denemeler yapacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin de benzer denemeler yapması nedeniyle ABD'nin nükleer denemeler yapacağını söyledi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nükleer denemeler yapacağız çünkü başkaları da deneme yapıyor, deneme yapan başka ülkeler var, diğer ülkelerden daha fazla nükleer silahımız var. Bunları yenileyen ve inşa eden benim ve bundan nefret ediyorum ama başka seçeneğim yoktu çünkü onlar buna sahipti." dedi.

Ayrıca Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

Benim yapmak istediğim şey, nükleer silahsızlanma, yani nükleer silahların azaltılması için öncelikle ilk üç ülkenin katılacağı bir toplantı yapmak

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemeleri yeniden başlatma vaadinin silahların güvenliğini doğrulamayı amaçladığını söylemişti.