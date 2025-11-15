Trump’ın Venezuela hamlesi: Beyaz Saray'da gizli toplantılar sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington yönetimi Venezuela’ya karşı yeni bir askerî macera hazırlığı içinde. Donald Trump dönemindeki üst düzey yetkililerin bu hafta Beyaz Saray’da üç ayrı gizli toplantı gerçekleştirerek Caracas’a yönelik olası operasyon senaryolarını masaya yatırdığı bildirildi.

Trump, Venezuela’ya karşı yürütülen baskı politikasının askeri boyuta taşınabileceğini ima ederek, “Ne olacağını tam söyleyemem ama Venezuela konusunda kararımı büyük ölçüde verdim” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı’nın bu açıklaması, Latin Amerika’da halkçı ve bağımsız hükümetleri devirmeye çalışan Washington’un bir kez daha bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kimliklerini gizli tutan dört ABD’li yetkili ve konuyla yakından ilgili bir kaynak, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin hafta boyunca gizli oturumlar gerçekleştirdiğini doğruladı. Bu kaynaklara göre oturumların biri Cuma günü yapılırken, toplantılara normalde Trump’ın iç güvenlik danışmanı Stephen Miller başkanlık ediyor. Miller’ın adı, ABD’nin saldırgan dış politika doktrinlerinin mimarları arasında anılıyor.

Habere göre Trump, Perşembe günü üst düzey askerî ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek Karayip Denizi’ndeki son gelişmeleri ve Venezuela’ya karşı yürütülebilecek operasyon seçeneklerini ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Direniş eksenine karşı yürütülen başarısız politikalarını Latin Amerika’ya genişletmek isteyen Washington’un bu girişimi, bölge ülkelerinde endişeyle karşılanıyor.