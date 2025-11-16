ABD’de yapılan Venezüella konulu üst düzey toplantıların detayları ortaya çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre, yetkililer bu hafta Trump’a Venezüella içinde gerçekleştirilebilecek askeri operasyon seçeneklerini sundu.

Kaynaklara göre Trump, ‘Venezüella Devlet Başkan Nicolası Maduro’nun görevden uzaklaştırılmasını amaçlayabilecek daha kapsamlı bir harekatın risklerini ve olası getirilerini’ değerlendiriyor.

Trump, dün Air Force One’da gazetecilere, bu toplantılarla ilgili bir soruya yanıt verirken: “Bir nevi kararımı verdim. Ne olacağını size söyleyemem ama bir nevi belli” dedi.

Hangi başlıklarda brifing verildi?

Pentagon Şefi Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in de yer aldığı küçük bir grup, çarşamba günü Trump’ı bilgilendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu daha geniş güvenlik ekibi ise perşembe günü ‘durum odası’nda Trump’la bir araya geldi.

Trump ve ekibi, kaynaklara göre her iki toplantıda da hedef seçeneklerini gözden geçirdi.

Trump’a, ‘Venezüella’daki askeri ya da hükümet tesislerine ve uyuşturucu kaçakçılığı güzergahlarına yönelik hava saldırıları ya da Maduro’yu doğrudan hedef alan daha kapsamlı bir operasyon da dahil olmak üzere geniş seçenekler’ sunuldu.

Yine Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre, ABD başkanı toplantılarda başarısızlıkla sonuçlanabilecek eylemler konusunda ‘temkinli görünüyor.’

Bölgede hangi unsurlar konuşlu?

Son haftalarda ABD, Karayipler’deki deniz kuvvetlerini yoğunlaştırdı ve Trump yönetimi, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik en az 20 saldırı gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, bu hafta başında bölgeye ulaştı. Uçak gemisine ek olarak bölgede yaklaşık 15 bin asker ile kruvazör, muhripler, hava ve füze savunma komuta gemisi, amfibi hücum gemileri ve bir saldırı denizaltısının da bulunduğu 12’den fazla savaş gemisi konuşlu. Ayrıca 10 adet F-35 savaş uçağı, Karayipler’e yapılan bu yığınakta ABD ordusunun merkezi haline gelen Porto Riko’ya gönderildi.

Uzmanlar, bu seviyede bir askeri birikimin dikkat çekici olduğunu belirtiyor.