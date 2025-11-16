Siyonist bakanlardan BMGK'daki Filistin taslağına itiraz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sözde "Maliye Bakanı" Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu "Filistin Devletinin asla kurulmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurmaya" çağırarak ve başbakanın bu konudaki "sessizliğinin" "diplomatik bir utanç” olduğunu ileri sürdü.

Katil Netanyahu’nun iki ay önce bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından konuya kararlı bir yanıt vermeyi taahhüt ettiğini söyleyen Smotrich, "O zamandan beri, belirtildiği gibi, sessizliği ve diplomatik bir rezaleti seçtiğiniz iki ay geçti." ifadesini kullandı.

Sözde "Ulusal Güvenlik Bakanı" Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının varlığını inkar ederek Gazze Şeridi'nde tek gerçek çözümün Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu.