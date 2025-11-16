  1. Ana Sayfa
Siyonist bakanlardan BMGK'daki Filistin taslağına itiraz

16 Kasım 2025 - 17:57
News ID: 1750961
Siyonist İsrail'de sözde "Maliye Bakanı" Bezalel Smotrich ve sözde "Ulusal Güvenlik Bakanı" Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak maddeler barındırmasına itiraz etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sözde "Maliye Bakanı" Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu "Filistin Devletinin asla kurulmayacağını tüm dünyaya açıkça duyurmaya" çağırarak ve başbakanın bu konudaki "sessizliğinin" "diplomatik bir utanç” olduğunu ileri sürdü.

Katil Netanyahu’nun iki ay önce bazı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından konuya kararlı bir yanıt vermeyi taahhüt ettiğini söyleyen Smotrich, "O zamandan beri, belirtildiği gibi, sessizliği ve diplomatik bir rezaleti seçtiğiniz iki ay geçti." ifadesini kullandı.

Sözde "Ulusal Güvenlik Bakanı" Itamar Ben Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının varlığını inkar ederek Gazze Şeridi'nde tek gerçek çözümün Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu savundu.

