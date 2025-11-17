Amerikan siyasetinin gerçek yüzü: Trump-İsrail-Epstein kirli üçgeni

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, skandal finansçı ve mahkûm cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in malvarlığından elde edilen 20.000’den fazla sayfalık belgeleri yayımladı. Belgelerde, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bazı ifadeler de yer alıyor.

Kongre Denetim Komitesi’nin Demokrat üyeleri tarafından yayımlanan e-postalar, Epstein ile uzun yıllar birlikte çalışmış Ghislaine Maxwell arasında 2011, 2015 ve 2019 yıllarında gerçekleşen yazışmaları içeriyor. Belgeler, Trump’ın Epstein’in reşit olmayan kızlara yönelik suçlarından haberdar olduğunu ortaya koyuyor. Epstein, Trump’ı “havlamayan köpek” olarak tanımlıyor, Trump’ın bir kurbanla evinde “saatler geçirdiğini” belirtiyor ve Trump’ın “elbette kızlardan haberdar olduğunu” iddia ediyor.

Demokratlar, ayrıca Epstein’in gazeteci Michael Wolff ile yazışmalarını da yayımladı. Wolff, Trump üzerine yazdığı kitaplarla biliniyor. Yazışmalarda, Trump’ın kamuoyu ve medya üzerindeki etkileri manipüle etme stratejileri tartışılıyor. 2019 tarihli bir yazışmada Epstein, Trump’ın kızlardan haberdar olduğunu ve Maxwell’e bu durumu durdurmasını söylediğini ifade ediyor.

Yayınlanan belgeler, Trump’ın uzun yıllar Epstein ile sosyal ilişkiler kurduğunu ve bazı olaylardan haberdar olduğunu gösterirken, Trump yönetimi tüm iddiaları “sahte haber” olarak reddediyor. Beyaz Saray sözcüleri ve Trump, belgelerin hiçbir kanıt sunmadığını iddia ederek Trump’ı temize çıkarmaya çalışıyor. Ancak belgeler, Epstein ve Trump arasındaki yakın ilişkiyi ve Trump’ın genç kızlarla ilgili olaylardan haberdar olabileceğini gözler önüne seriyor.

Epstein, zenginliği ve siyasi bağlantılarıyla, yıllarca reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulundu. 2008’de ABD hükümeti ile gizli bir anlaşma yaparak sadece 13 ay hapis cezası aldı. 2019’da tekrar gözaltına alındı, ancak Ağustos 2019’da cezaevinde şüpheli şekilde ölü bulundu. Ölümüne dair soru işaretleri hâlen büyük yankı uyandırıyor.

Demokratlar ve az sayıda Cumhuriyetçi, tüm Epstein belgelerinin 30 gün içinde kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılan bir tasarı için imza topladı. Trump ve yakın çevresi, tasarının geri çekilmesi için Cumhuriyetçi üyeler üzerinde baskı kuruyor. ABD’de yasaların uygulanması ve kamuoyu baskısı, Trump yönetiminin ve İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırıcı politikalarıyla birleşince, ortaya ciddi bir güven bunalımı çıkıyor.

Bu belgeler, ABD yönetimindeki yozlaşma ve İsrail ile ABD’nin bölgesel manipülasyonlarını açığa çıkarırken, Epstein’in de Trump ve siyasi elitler arasındaki kirli ilişkiler ağına ışık tutuyor.