Sudan iç savaşı: BAE ve İsrail’in altın üzerinden yürüttüğü vekaletsavaşı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Sudan’daki Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) isimli silahlı yapıyı yıllardır mali ve lojistik olarak beslemesi, ülkeyi kanlı bir iç savaşa sürükleyen en önemli dış müdahalelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu destek, Sudan’da işlenen ağır savaş suçlarının ve milyonlarca insanın yerinden edilmesinin başlıca tetikleyicilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Mevcut tabloya göre bu süreç devam ederse, Sudan’da 22 milyon kişinin tamamen yerinden edilmesi bekleniyor.

Tahran merkezli uluslararası analizlere göre Sudan’daki çatışmalar, özellikle son dönemde El-Faşir’de yaşanan ağır saldırılarla birlikte, yalnızca bir iç savaş değil; Afrika’daki doğal kaynakları, jeopolitik geçiş yollarını ve Kızıldeniz havzasını hedef alan çok taraflı bir vekâlet savaşına dönüşmüş durumda. Krizin üç temel ayağı bulunuyor: Sudan altın rezervleri, ülkenin Kızıldeniz’e açılan stratejik konumu ve bölgesel–küresel güçlerin müdahaleleri.

BAE’nin Altın Üzerinden Savaş Finansmanı

Sudan’ın devasa altın rezervleri, özellikle Darfur’daki madenler, savaş ekonomisinin ana finans kaynağına dönüşmüş durumda. Bu bölgede hakimiyet kuran RSF, Darfur altın madenlerinin büyük kısmını kontrol ediyor. RSF’nin elde ettiği altın, kara ve hava yoluyla –çoğunlukla Çad ve Libya üzerinden– sistematik şekilde BAE’ye kaçırılıyor.

Dubai’de bu kaçak altın “yasal ticari ürün” gibi aklanıyor ve ardından küresel pazarlara sürülüyor. Elde edilen gelir ise doğrudan RSF’ye silah ve ileri teknoloji askeri ekipman alımında kullanılıyor. Böylece BAE hem savaşın ana finansörü hâline geliyor hem de Sudan altınının üzerine kurduğu ticari mekanizmayla ciddi bir ekonomik kazanç elde ediyor. Bu çıkar ilişkisi, Abu Dabi’nin Sudan’da istikrarsızlığın sürmesi yönündeki motivasyonunu daha da güçlendiriyor.

Sudan’ın Jeopolitiği: BAE’den İsrail’e Uzanan Rekabet Hattı

Kızıldeniz’e kıyısı ve Afrika’nın doğu kapısındaki stratejik konumu nedeniyle Sudan, bölgesel güç mücadelesinin merkezine dönüşmüş durumda. BAE’nin RSF’ye verdiği desteğin arkasında; altın ticaretini kontrol etmek, Afrika Boynuzu’nda nüfuz kurmak, tarım ve liman projelerini (ör. Abu Amama) pekiştirmek ve bölgede İslami hareketleri sınırlandırmak gibi hedefler bulunuyor.

İsrail de RSF’nin önemli dış destekçilerinden biri olarak sivriliyor. Tel Aviv’in amacı, Afrika’daki nüfuzunu genişletmek, Nil Havzası’ndaki su projelerini ilerletmek ve İran’ın bölgesel gücünü sınırlamak.

Diğer Güçlerin Konumlanışı

– Rusya (Wagner): Başlangıçta RSF’ye yakın durdu ancak daha sonra orduya yöneldi. Kızıldeniz’de deniz üssü kurmak, altınla ekonomik çıkış sağlamak ve Batı etkisini sınırlamak temel hedefleri.

– Mısır: Orduyu destekliyor. Sınır güvenliği, Nil su kotası ve Sudan’ın bölünmesine karşı olmak ana motivasyon.

– Suudi Arabistan: Orduya destek veriyor; Kızıldeniz’de NEOM projesinin güvenliği ve BAE ile rekabet öncelikli amaç.

– İran: Sudan ordusunu destekleyerek Kızıldeniz’de stratejik nüfuz kurmayı, lojistik bir hat oluşturarak BAE–İsrail etkisini dengelemeyi ve Afrika’ya açılım sağlamayı hedefliyor.

– Türkiye: Orduyla iş birliği yaparak İHA satışlarında rol üstleniyor.

– Etiyopya: RSF’ye destek veriyor; amacı Mısır’ın Hedasi Barajı üzerindeki baskısını azaltmak.

Bu çok yönlü müdahaleler, Sudan’daki savaşı tam anlamıyla bir vekâlet savaşına dönüştürmüş durumda.

Sudan Krizi: Altın ve Jeopolitik Çıkarların Kıskacında

Sudan’daki savaş üçlü bir kısır döngüyle sürüyor:

Altın, savaşın ana finans kaynağı. Jeopolitik konum, dış güçlerin Sudan’ı kontrol etme mücadelesini körüklüyor. Dış müdahale, çatışmayı sürekli diri tutuyor.

Bu şartlar altında Sudan’daki büyük insani felaketin sona ermesi, ancak altın üzerinden dönen savaş finansmanının kesilmesi ve dış müdahalelerin durmasıyla mümkün olabilir. Aksi halde savaşın son bulması neredeyse imkânsız görünüyor.

Şu ana kadar Sudan savaşının sonucu; 12 milyon kişinin yerinden edilmesi, kıtlık, açlık, sağlık sisteminin çöküşü ve yaygın cinsel şiddet oldu.