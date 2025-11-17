İşgalci İsrail SİHA’ları Lübnan’ı vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Mayadin muhabiri güney Lübnan’da art arda en az dört patlama meydana geldiğini bildirdi. İlk değerlendirmelere göre bu patlamalar, İsrail rejiminin düzenlediği yeni SİHA saldırılarından kaynaklandı.

Muhabir, işgalci İsrail ordusunun Aytarun kasabasının doğu kırsalını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını, aynı şekilde Adisa kasabasının da SİHA saldırılarıyla vurulduğunu aktardı. Bu saldırılar, İsrail rejiminin son haftalarda güney sınır hattına yönelik artan saldırganlığının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Bu arada, güney Lübnan’da görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) sözcüsü, İsrail’in son saldırılarının barış gücü personelini ciddi şekilde tehlikeye attığını açıkladı. Sözcü, bölgede görev yapmanın her geçen gün daha fazla risk içerdiğini, bu nedenle UNIFIL birliklerinin güvenlik önlemlerini olağanüstü düzeye çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

UNIFIL sözcüsü ayrıca İsrail rejiminin barış gücü unsurlarına yönelik saldırılarının endişe verici bir boyuta ulaştığını vurguladı ve bu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ifade etti.