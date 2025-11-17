Siyonist İsrail hapishanelerinde yüzlerce Filistinli esir kayıp

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı İsrail verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde en az 98 Filistinli hayatını kaybetti. Ancak insan hakları örgütleri, özellikle Gazze’deki yüzlerce tutuklunun akıbetinin belirsiz olması nedeniyle gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Bu veriler, Sağlık Hakları İçin Doktorlar (Physicians for Human Rights) adlı örgüt tarafından açıklandı.

Örgüt, yeni raporunu hazırlarken fiziksel şiddet, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenmeye bağlı ölümleri; bilgi edinme talepleri, adli tıp raporları ve avukatlar, aktivistler, aileler ve tanıklarla yapılan görüşmeler üzerinden takip etti.

Örgüt, İsrail makamlarının yalnızca savaşın ilk sekiz ayına ilişkin kapsamlı veri sunduğunu, bu dönemde tutuklu Filistinliler arasında ölüm oranının rekor seviyede olduğunu ve her dört günde bir ölüm yaşandığını kaydetti.

İsrail ordusu, Mayıs 2024 verilerini güncellerken, hapishaneler idaresi Eylül 2024’te güncelleme yaptı. Örgüt, bu tarihlerden sonra 35 ek ölüm vakası tespit etti ve yetkililere bildirdi.

Örgütün Tutuklu ve Hapsedilenler Direktörü Naci Abbas, kayıtlı ölümlerin toplam kayıpları yansıtmadığını, tutukluların hâlâ ölüm riski altında olduğunu ve bazı ölümlerin yetkililerce bilinmediğini ifade etti.

The Guardian, İsrail-Filistin yayını 972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call ile yapılan ortak araştırmaya göre, Gazze’den hapishanelerde ölen Filistinli tutukluların çoğunluğunu siviller oluşturuyor.