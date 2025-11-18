Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak'ta seçim sürecini denetleme görevi verilen Bağımsız Seçim Komisyonu’nun yetkileri, parlamento çatısı altındaki siyasi blokların gizli toplantılarında şekilleniyor. Bu toplantılar neticesinde büyük partiler, dış destekli özel yöntemlerle oy dağılımını kontrol altında tutarak pozisyonlarını her seçim öncesi garantiliyor.

Bu tablo, bağımsız ve ilerici siyasi yapıların temsilcileri arasında derin kaygılara yol açıyor. İlgili taraflar, Irak’ın halk iradesinin dış güçler tarafından gölge altına alınmasına karşı koymanın yolunun, sadece ve ancak kitlesel bir halk hareketiyle mümkün olacağını savunuyor.

Ulusal egemenliğin yeniden tesis edilmesi için sivil toplumu ve yerel güçleri harekete geçmeye çağıran sesler, seçim sistemine yönelik müdahalelerin sona erdirilmesini talep ediyor. Aynı zamanda parlamentodaki kapalı kapı görüşmelerinin şeffaf hale getirilmesinin, demokratik sürece olan güvenin artırılması açısından kritik olduğu belirtiliyor.

Irak halkının talepleri, egemenlik ve bağımsızlık için verilen mücadelenin geleceğini belirleyecek önemli bir dönemeç olarak görülüyor.