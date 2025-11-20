Gazze’de Katliamın Yeniden Tırmanması Tepki Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerini hedef alan bombardımanlarda en az 25 Filistinlinin şehit olması, bölgedeki gerilimi yeniden en yüksek seviyeye taşıdı. Saldırılar sonrası açıklama yapan Hamas, İsrail’in aylardır devam eden kuşatma ve yıkım politikasının “durdurulmadığı her gün daha ağır bir trajediye dönüştüğünü” vurguladı.

Hareketin açıklamasında, Netanyahu hükümetinin askeri operasyonlarını “savunma” söylemiyle meşrulaştırmaya çalıştığı, ancak sahadaki tabloya bakıldığında hedef alınanın direniş mensuplarından ziyade sivil nüfusun yaşam damarları olduğu ifade edildi. Hamas sözcüleri, özellikle barınma merkezleri, yardım dağıtım noktaları ve yerinden edilmiş ailelerin sığındığı alanların vurulmasının, saldırıların niteliği konusunda “her türlü şüpheyi ortadan kaldırdığını” dile getirdi.

Filistinli gruplar, uluslararası kurumların tepkisizliğinin İsrail’i cesaretlendirdiğini ve Gazze’nin sistematik olarak yaşanmaz hale getirildiğini belirtiyor. Bölgedeki kaynaklar, son saldırıların hem ateşkes girişimlerini hem de insani yardım koridorlarını hedef aldığını, bunun da Netanyahu kabinesinin “krizi kendi iktidarını koruma aracı olarak kullandığı” yorumlarına yol açtığını aktarıyor.

Gazze’deki sağlık ekipleri ise yoğun bombardımanın ardından enkaz altındaki kayıplara ulaşmaya çalışırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.