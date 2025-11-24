Ensarullah: “Beyrut saldırıları direnişi durduramaz, aksine daha da güçlendirir”

Uluslararası Ehilbeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’taki saldırının hemen sonrasında yazılı bir açıklama yayımlayan Ensarullah, operasyonun bölgedeki dengeyi değiştirmeyeceğini belirterek Hizbullah’a yönelik silahsızlandırma girişimlerinin “boş bir hayal” olduğunu ifade etti. Açıklamada, direniş güçlerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı saldırılara rağmen ayakta kaldığı, bugün ise sahip olduğu kapasitenin her zamankinden daha gelişmiş olduğu vurgulandı.
24 Kasım 2025 - 16:25
News ID: 1753606
Beyrut’ta gerçekleşen son saldırının ardından konuşan Ensarullah, bölgeye yönelik baskının direniş hattını zayıflatmak bir yana, mücadele kararlılığını daha da pekiştirdiğini vurguladı.
