Ensarullah: “Beyrut saldırıları direnişi durduramaz, aksine daha da güçlendirir”

24 Kasım 2025 - 16:25
Beyrut’ta gerçekleşen son saldırının ardından konuşan Ensarullah, bölgeye yönelik baskının direniş hattını zayıflatmak bir yana, mücadele kararlılığını daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Uluslararası Ehilbeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’taki saldırının hemen sonrasında yazılı bir açıklama yayımlayan Ensarullah, operasyonun bölgedeki dengeyi değiştirmeyeceğini belirterek Hizbullah’a yönelik silahsızlandırma girişimlerinin “boş bir hayal” olduğunu ifade etti. Açıklamada, direniş güçlerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı saldırılara rağmen ayakta kaldığı, bugün ise sahip olduğu kapasitenin her zamankinden daha gelişmiş olduğu vurgulandı.

Ensarullah, bölge halkının bu tür saldırılar karşısında geri adım atmadığını, direniş çizgisinin ise daha geniş bir toplumsal destekle yoluna devam ettiğini kaydetti. Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta, direnişin sadece savunma refleksiyle değil, aynı zamanda “stratejik bir vizyonla” hareket ettiği mesajı oldu.

Örgüt, saldırıların bölgedeki dengeleri değiştirme amacı taşıdığını ancak bu çabaların sahada gerçek bir karşılık bulamayacağını belirterek, “Direniş yalnızca varlığını korumuyor; kapasitesini modernize ediyor, güçlendiriyor ve yeni tehditlere karşı daha hazırlıklı hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilim tırmanırken Ensarullah’ın bu açıklaması, direniş ekseninin son gelişmelere nasıl yanıt vereceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

