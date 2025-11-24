Ensarullah: “Beyrut saldırıları direnişi durduramaz, aksine daha da güçlendirir”

Ensarullah, bölge halkının bu tür saldırılar karşısında geri adım atmadığını, direniş çizgisinin ise daha geniş bir toplumsal destekle yoluna devam ettiğini kaydetti. Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta, direnişin sadece savunma refleksiyle değil, aynı zamanda “stratejik bir vizyonla” hareket ettiği mesajı oldu.

Örgüt, saldırıların bölgedeki dengeleri değiştirme amacı taşıdığını ancak bu çabaların sahada gerçek bir karşılık bulamayacağını belirterek, “Direniş yalnızca varlığını korumuyor; kapasitesini modernize ediyor, güçlendiriyor ve yeni tehditlere karşı daha hazırlıklı hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilim tırmanırken Ensarullah’ın bu açıklaması, direniş ekseninin son gelişmelere nasıl yanıt vereceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.