Lübnan Milletvekili İzzeddin’den Hükümete Kritik Çağrı: Toprak Temizlensin, Esirler Kurtarılsın, Ülke Yeniden İnşa Edilsin

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hasan İzzeddin, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi baskıların direnişi hedeflediğini ifade ederek, ABD ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımlara rağmen Lübnan halkının direniş kararlılığını pekiştirdiğini söyledi. Lübnan hükümetini ulusal önceliklere dönmeye çağıran İzzeddin, “Düşman faaliyetlerinin durdurulması, işgalin sona erdirilmesi ve yıkılan yerlerin yeniden inşası”nın öncelik olması gerektiğini belirtti.

İzzeddin, direnişin İsrail’e karşı bölgedeki en etkili güç olduğunu, baskılar arttıkça direnişin daha sıkı kenetlendiğini söyledi. Milletvekili, gerçek bağımsızlığın ancak tam egemenlikle sağlanacağını ifade ederek, Lübnan topraklarının işgalden temizlenmesi ve esirlerin kurtarılmasının ülkenin geleceği için olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

Ekonomik ve mali baskıların toplumu yılgınlığa sürükleyemeyeceğini belirten İzzeddin, direnişin sadece siyasi bir duruş değil, halkın özgürlük mücadelesinin özü olduğunu kaydetti. Hükümete ise vatandaşlar arasında ayrım yapmayan güçlü bir devlet yönetimi kurma ve ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulundu. Lübnan’ın egemenlik haklarının korunmasının her koşulda öncelik olması gerektiğinin altını çizdi.

Bu çağrı, Lübnan direniş cephesinin bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında İsrail işgaline karşı kararlılığını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.