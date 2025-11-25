ABD Dış Politikasında Yeni Paradigma: Liberal Hegemonya Arayışı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. John Mearsheimer, ABD dış politikasının Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra köklü bir dönüşüm geçirdiğini açıkladı. Chicago Üniversitesi’nde görev yapan Mearsheimer, bu değişimi açıklarken, eski modelin doğrudan güç dengesi üzerine kurulu olduğunu; ancak günümüzde ABD’nin küresel egemenliğini pekiştirmek amacıyla liberal idealleri ve kurumları ön plana çıkartan yeni bir stratejiyi benimsediğini ifade etti.

Mearsheimer’a göre, bu "liberal hegemonya" yaklaşımı, demokratik değerlere vurgu yaparken, aynı zamanda ABD’nin uluslararası arenadaki tartışmasız liderliğini sürdürme niyetinin bir yansımasıdır. Bu dönüşüm, ABD’nin dış politika kararlarında daha müdahaleci ve şekillendirici bir rol üstlenmesine yol açtı.

Uzman, bu stratejinin bölgesel ve küresel ilişkileri karmaşıklaştırdığını ve dünya siyasetinde yeni güç dinamiklerinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu da belirtti. Mearsheimer, bu bağlamda, ABD’nin dış politikada daha realist ve çıkar temelli yaklaşımlarla denge arayışına da ihtiyaç duyabileceğini sözlerine ekledi.