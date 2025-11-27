Gerçek Vaat 3 Operasyonu İsrail Hava Savunmasını Deldi Geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Devrim Muhafızları yetkilisi, operasyonda yüzlerce balistik füze ve İHA ile Tel Aviv, Kudüs ve diğer stratejik noktaların vurulduğunu açıkladı. Saldırılar İsrail'in teknolojik kalkanlarını etkisiz kılarken, ülke içindeki istihbarat hamleleri güvenlik zincirlerini kırdı. Bu zafer direnişin iradesini dünyaya gösterdi. General Rıza Asgari operasyonu "İsrail'in efsanevi savunmasını yerle bir eden dönüm noktası" olarak nitelendirdi. İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise "Siyonist rejim ezildi, NATO'nun rolü ifşa oldu" dedi. Uzman Dr. Muhammed Cevad Zerani, "Bu hamle Batı'nın maskesini düşürdü" yorumunu yaptı.