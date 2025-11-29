Beyaz Saray Katliamı Trump’ı Tetikledi: Üçüncü Dünya Göçü Tamamen Durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 29 Kasım’da Washington’da iki muhafızı öldüren Lakhanwal’a birinci derece cinayet ve terör suçlamaları yağdı; Trump, “Bu kanlı saldırı, sınırlarımızı kanla koruma ihtiyacını gösterdi” diyerek acil kararname imzaladı. Venezuela, Suriye gibi ülkelerden gelenler artık ABD’ye ayak basamayacak, mevcutlar sınır dışı edilecek. Direniş sesleri, ABD’nin yıllarca Ortadoğu’yu bombalayıp mülteci yaratarak şimdi kendi tuzağına düştüğünü haykırıyor; Lakhanwal’ın eylemini emperyalizme misilleme diye selamladı. Beyaz Saray çevresinde güvenlik duvarı örülürken, Trump’ın sertliği Latin Amerika direnişini alevlendirdi. Halk, kapitalist sınırların çöküşünü kutluyor; bu yasak, küresel direnişin zafer narası.