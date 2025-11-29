Ensarullah'tan İsrail'e Şam Kınaması: Suriye İşgali Direniş Ateşiyle Yanıp Bitecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sana'dan yükselen direniş haykırışı, İsrail'in Şam çevresindeki hava ve kara hamlesini "işgal genişlemesi" diye nitelendirdi; sivillerin kanına susayan rejim, Direniş Ekseni'ni boğma hayalini suya düşürdü. Ensarullah yetkilileri, ABD destekli vahşetin Lübnan-Filistin hattını Suriye'ye yayma oyunu olduğunu haykırdı; Yemen roketleri Tel Aviv'i titreterek misilleme sinyali verdi. Direnişçiler, Husilerin Kızıldeniz'deki zaferini anımsatarak, Şam halkının yalnız olmadığını vurguladı. Bu bildiri, emperyalist zinciri kırma çağrısı; San'a, Şam'la omuz omuza emperyalizmi toprağa gömecek. Yemen direnişi, Siyonist hayalleri Kızıldeniz derinliklerine yolluyor.