Ensarullah'tan İsrail'e Şam Kınaması: Suriye İşgali Direniş Ateşiyle Yanıp Bitecek

29 Kasım 2025 - 18:22
Ensarullah'tan İsrail'e Şam Kınaması: Suriye İşgali Direniş Ateşiyle Yanıp Bitecek

Yemen Ensarullah Siyasi Bürosu, Siyonist rejimin Şam kırsalına canavarca saldırısını lanetleyen bildiri yayınladı. Bu ihlal, Suriye egemenliğine darbe girişimi diye damgalandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sana'dan yükselen direniş haykırışı, İsrail'in Şam çevresindeki hava ve kara hamlesini "işgal genişlemesi" diye nitelendirdi; sivillerin kanına susayan rejim, Direniş Ekseni'ni boğma hayalini suya düşürdü. Ensarullah yetkilileri, ABD destekli vahşetin Lübnan-Filistin hattını Suriye'ye yayma oyunu olduğunu haykırdı; Yemen roketleri Tel Aviv'i titreterek misilleme sinyali verdi. Direnişçiler, Husilerin Kızıldeniz'deki zaferini anımsatarak, Şam halkının yalnız olmadığını vurguladı. Bu bildiri, emperyalist zinciri kırma çağrısı; San'a, Şam'la omuz omuza emperyalizmi toprağa gömecek. Yemen direnişi, Siyonist hayalleri Kızıldeniz derinliklerine yolluyor.

